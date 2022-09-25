Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ

25.09.2022 14:48

Son dakika haberlerine göre Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı tırmanışında fenalaşan Muammer Kılıç (43), sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KASTAMONU- Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı tırmanışında fenalaşan Muammer Kılıç (43), sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak'tan Kastamonu'ya gelen Muammer Kılıç, sabah erken saatlerde arkadaşları ile 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'nda tırmanışa geçti. Kılıç, öğle saatlerinde zirveye yaklaştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ancak arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle ekipler bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a müdahale etti. Kılıç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Zonguldak, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | ILGAZ'A TIRMANIRKEN FENALAŞAN DAĞCI, HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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