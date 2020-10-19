Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı

Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine hava ve top atışları yaptığı aktarıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında, "Geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yerini kurtardı. Karabağ 'da Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikinci kez ateşkes anlaşması yapılırken, Ermenistan anlaşmadan kısa bir süre sonra Azerbaycan'ın kurtardığı ve sivillerin bulunduğu köylere saldırıda bulundu. Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan ordusuna karşı savunmaya geçen Azerbaycan, Ermeni birliklerini püskürttü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı ve İHA'nın düşürüldüğü bildirmişti. Öte yandan dün, Ermenistan için stratejik öneme sahip olan Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi.







