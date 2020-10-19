Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı

19.10.2020 07:29

Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşılık verildiğini belirtti ve birçok yerleşim yerinin kurtarıldığını aktardı. Aliyev, Karabağ'ın Cebrail bölgesinde de 13 köyün işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı son dakika açıklamasında, "Geçici ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun saldırılarına karşı Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve birçok yerleşim yerini kurtardı. Karabağ'da Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

"KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR"

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aliyev, "Cebrail bölgesine bağlı Sultanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeykhanlı, Gümüşağ, Hacı, Göreyçinveysallı, Niyazgüllüler, Keçel Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayilli, İsaıklı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi.

Son Dakika! İlham Aliyev duyurdu: Cebrail bölgesinde 13 köy işgalden kurtarıldı

ERMENİSTAN SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİ VURMAYA DEVAM EDİYOR

Ayrıca, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni ordusunun gece boyunca Goranboy, Terter ve Ağdam bölgelerine hava ve top atışları yaptığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ile Azerbaycan arasında ikinci kez ateşkes anlaşması yapılırken, Ermenistan anlaşmadan kısa bir süre sonra Azerbaycan'ın kurtardığı ve sivillerin bulunduğu köylere saldırıda bulundu. Ateşkesi ikinci kez ihlal eden Ermenistan ordusuna karşı savunmaya geçen Azerbaycan, Ermeni birliklerini püskürttü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, Ermenistan'a ait 2 savaş uçağı ve İHA'nın düşürüldüğü bildirmişti. Öte yandan dün, Ermenistan için stratejik öneme sahip olan Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi.



Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a cevap cepheden geldi: 13 köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika Dünya

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