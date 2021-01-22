Son dakika: İlk karnesini şehit babasına götürdü - Son Dakika

Son dakika: İlk karnesini şehit babasına götürdü
22.01.2021 20:08
Son dakika habere göre İlk karnesini şehit babasına götürdü Babası şehit olduğunda 7 aylık olan şimdi anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5...
İlk karnesini şehit babasına götürdü
Babası şehit olduğunda 7 aylık olan şimdi anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen, ilk karnesini babasının kabrine götürdü
ELAZIĞ - 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar'ın Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki oğlu Halil Eymen, karnesini alır almaz babasının mezarına götürdü.
2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyon sırasında Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar 24 yaşında şehit düşmüştü.Şehit Salgar,7 aylık bebeği Halil Eymen'i sadece 2 kez görmüştü.Anaokulunda eğitim görmeye başlayan 5 yaşındaki Halil Eymen Salgar bugün karnesini aldı.Karnesini alan Halil Eymen,annesi ile birlikte Elazığ Granizon Şehitliğine giderek babasının mezarına koştu. Küçük Halil Eymen, babasının kabri başına gelip karnesini gösterdi.
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