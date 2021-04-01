Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi yeniden oylanacak - Son Dakika
Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi yeniden oylanacak
01.04.2021 17:05
Son dakika: AK Parti ve MHP tarafından Meclis'e sunulan ve muhalefetin oylarıyla reddedilen ilk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi, Başkanlık Tezkeresi olarak TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Söz konusu tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Teklifin yeniden oylaması 6 Nisan'da yapılacak.
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1.04.2021 17:22:42. #1.11#
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