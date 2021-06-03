Şampiyonlardan Başkan Zolan'a Ziyaret

12. Uluslararası Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Denizli'yi başarı ile temsil eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı İlk kez katıldıkları uluslararası şampiyonadan 9 madalya ile döndü. Genç sporcular kendilerine her zaman destek veren Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. 03. 06. 2021 Geçen ay sonu Marmaris'te düzenlenen 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut ve Spor Şube Müdürü Murat İsmail Aydoğmuş ile sporcu ve antrenörler eşlik etti. İlk kez katıldıkları açık deniz yüzme şampiyonasında sporcular 3'ü birincilik, 4'ü ikincilik, 2'si üçüncülük alarak toplam 9 madalya ile döndü. Sporcu ve antrenörleri tebrik eden Başkan Osman Zolan, gençlerin başarılı sonuçlar almasının kendilerini mutlu edip gururlandırdığını söyledi. Başkan Zolan, "Güzel haberleriniz geldi. İlk defa katıldığınız açık yüzme yarışmasında çok başarılı oldunuz, sizleri tebrik ediyorum. İnşallah daha büyük başarıların altına imza atacaksınız, sizlere güveniyoruz" dedi. "Bizim çocuklar" Başkan Zolan, "Onlar bizim çocuklar, şehrimizin çocukları, geleceğimiz. Allah'ım nice başarılarınızı göstersin, başarılarınız daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı. Antrenmanlarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden sporcular ise, kendilerine bu imkanı sağladığı ve her zaman verdikleri destekten dolayı Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti. 9 madalya Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı'nın 12. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda aldığı dereceler ise şöyle; Ulaş Yüksel 6 Kilometre 17-19 Yaş Erkekler Kategorisinde 1'nci, Kağan Kocagöz 3 Kilometre 14-16 Yaş Erkekler Kategorisinde 1'nci, Yaşar Yavuz Ergün 2 Kilometre 11-13 Yaş Erkekler Kategorinde 1'nci oldu. Elif Berke 6 Kilometre 17-19 Yaş Bayanlar Kategorisinde 2'nci, Yağmur Erkan 2 Kilometre 11-13 Yaş Bayanlar Kategorisinde 2'nci, Havanaz Burhan 2 Kilometre 14-16 Yaş Bayanlar Kategorisinde 2'nci ve Berkin Karagöz 2 Kilometre 11-13 Yaş Erkekler Kategorisinde 2'nci olurken, Bahri Kadir Dönmez 6 Kilometre 14-16 Yaş Erkekler Kategorisinde 3'ncü, Tuna Pilat 1 Kilometre 11-13 Yaş Erkekler Kategorisinde 3'ncü oldu. . Benzer Başlıklar

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