Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

30.12.2020 18:03

Son dakika haber: İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş korona virüse yenildi Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın, ilk üretilen yerli otomobili 5 milyona sattıklarını söylediği Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş,...

İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş korona virüse yenildi

KOCAELİ - Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın, ilk üretilen yerli otomobili 5 milyona sattıklarını söylediği Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, korona virüse yenildi. 1974 model vosvos ile gezen Altıntaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, ilk üretilecek yerli otomobilin Gebzeli bir iş adamına 5 milyona satıldığını açıklamıştı. Otomobil sözünü alan Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, 1974 model vosvos ile gezdiği için gündem olmuştu.

Bir süre önce korona virüse yakalanan Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti.

"Bu dünyada olmazsa, öteki dünyada görürüm"

2015 yılında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Altıntaş, çocuklarına vasiyet bırakacağını belirterek, "Bu dünyada görmem öbür dünyada görürüm. Yerli otomobil kötü değildir. Eskidendi yerli arabanın bir bilyesini bulamazdık, tamir ederdik. Şimdi öyle değil. Türkiye'de her şey var. Yapılabilir, teknolojide bizim kafamız çalışmıyor mu? Bizim kafamızda en az yabancı ülkeler kadar çalışıyor. Çok iyi kuruluşlar var. Bir otomobil fabrikası nedir. Yerli otomobilin ben çıkmasından mutluyum. Bu yerli otomobil üretiminde en az bin kişi çalışır. 3 ile çarparsan 3 bin kişi yerli otomobilden ekmek yiyecek. Parçasıyla, yan sanayisi ile 5-10 bin kişiye çıkacak" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti

Muzaffer Altıntaş, Mustafa Varank, Fikri Işık, İş Adamı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü         
17:59
İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada         
17:19
Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı         
17:14
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı         
16:47
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?         
15:30
Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı         
15:10
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 18:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İlk yerli otomobili 5 milyona satın almıştı, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei