ANTALYA İlk yüz nakilli Uğur Acar Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım - Son Dakika

ANTALYA İlk yüz nakilli Uğur Acar Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım

İlk yüz nakilli Uğur Acar: Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadımTürkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar (27), koronavirüs sürecinde 3 ay hiç evden çıkmadığını söyledi.

İlk yüz nakilli Uğur Acar: Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar (27), koronavirüs sürecinde 3 ay hiç evden çıkmadığını söyledi. Kendisi gibi nakilli hastalara tavsiyede bulunan Acar, "Doktorların tavsiyelerine ve sosyal mesafeye uysunlar. Evden çıktıkları an maskelerini taksınlar" dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve 35 kişilik ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu. Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (37) bağışlanan yüzü, Türkiye'de ilk defa yapılan ve 11 saat 45 dakika süren operasyonla Uğur Acar'a nakledildi.

'GEBECE KÖYÜNDE 3 AY GEÇİRDİM'

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar, koronavirüse yakalanmamak için aldığı tedbirleri anlattı. Yüz nakli olduktan 2 yıl sonra Akdeniz Üniversitesi'nde çalışmaya başladığını anlatan Uğur Acar, koronavirüsün tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olmaya başladığı 15 Mart tarihinden sonra doktorlarının uyarısıyla izne ayrılıp memleketi Manavgat'ta yaşamaya başladığını kaydetti. Acar, "15 Mart'tan bu çyana etkili olan koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca memleketim Manavgat'ın Gebece Köyü'ne gittim ve evden çıkmadım. Sonraki süreçte de periyodik aralıklarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek rutin kontrollerimi yaptırdım. Bugün de kontrol için hastaneye geldim. Kontrolüm bitti, şimdi de evime döneceğim" diye konuştu.

'DOKTORLARLA TELEFONLA GÖRÜŞTÜM'

Kalabalık ortamlarda bulunmadığını, dışarı çıkmak zorunda kaldığında ise hijyen şartlarına uyduğunu ifade eden Acar, her fırsatta ellerini yıkadığını, sosyal mesafeye dikkat ettiğini, nakilli hastalar olarak daha dikkatli olmaları gerektiği bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Acar, "Bununla da kalmadım, sürekli doktorlarımla temas halinde oldum. Onların verdiği kararlar doğrultusunda yaşamımı sürdürdüm" dedi.

'DİĞER NAKİLLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ'

Kendisi gibi nakilli olan hastalara da tavsiyesi olduğunu ifade eden Acar, "Nakilli arkadaşlarımla sürekli temas halindeyiz. Doktorların tavsiyelerine ve sosyal mesafeye uysunlar. Düzenli ve dikkatli olsunlar. Evden çıktıkları an maskelerini taksınlar. Benim yaşadığım köyde nüfus çok az, buna rağmen üç kişinin olduğu ortamda bulunmamaya dikkat ediyorum. Kurallara uyup sağlıklı yaşamaya devam edelim. Tabi ki hepimiz hastalıktan dolayı stresliyiz, panik havası hakim. Yine de paniğe gerek yok kurallı ve düzenli bir şekilde hayatımızı yaşamaya devam edelim" diye konuştu.

ANTALYA İlk yüz nakilli Uğur Acar Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım

Akdeniz Üniversitesi, Uğur Acar, Manavgat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA İlk yüz nakilli Uğur Acar Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bahçedeki tartışma kanlı bitti! 87 yaşındaki adam eşini öldürüp intihar etti Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı 60 kişinin katıldığı düğünün bedeli ağır oldu: 7 ölüm, 170 vaka Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasını eleştirenlere 7 soru yöneltti         
16:01
Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna saldıran ünlü şarkıcı Halil Sezai, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi         
15:37
Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu Ünlü mankenden Trump hakkında bomba taciz iddiası: Dilini boğazıma soktu         
15:12
Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı Beşiktaş, Gökhan Töre ile 1+1 yıllığına anlaşma sağladı         
15:09
Polisin maske uyarısına kızan esnaf, Polisin maske uyarısına kızan esnaf, "Ben hırsızlık mı yaptım" diyerek nüfus cüzdanını vermemek için direndi         
14:57
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti Nişanlısını ve annesini öldüren şahıs, aynı tüfekle intihar etti         
13:36
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti Komşusunu dövdüğü için ifade vermeye giden Halil Sezai'nin sağ elindeki sargı dikkat çekti         
13:06
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu Sahilde çöp topladığı esnada alüminyum folyoya sarılı beyin buldu         
12:01
Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün Maske ve sosyal mesafe ile toplu taşıma araçlarında bulaş riskini yüzde 1'e düşürmek mümkün         
11:49
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı Türkiye yılın ilk 8 ayında bal ihracatından 16,5 milyon dolar kazandı         
11:03
Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var Koronavirüs vakalarının tekrardan atmasıyla Türk kolonyasına yoğun talep var         
09:49
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 16:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA İlk yüz nakilli Uğur Acar Koronavirüs nedeniyle 3 ay evden çıkmadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei