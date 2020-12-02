Son dakika! İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika! İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası

02.12.2020 12:52
Son dakika! İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası, System.String[]

Son dakika haberler: Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan kiralık katil Tanju Doğan, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan kiralık katil Tanju Doğan, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik'te 21 Nisan 2019 tarihinde ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı (41) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kiralık katil Tanju Doğan'ın (45) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tanju Doğan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

'Cezai ehliyeti tam' raporu

Mahkeme başkanı, sanığın cezai ehliyeti bakımından istenen raporun Adli Tıp Kurumundan gönderildiğini ve raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu belirtti.

"Maktulün talebi üzerine öldürdü"

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'yı tasarlayarak öldürmesini gerektirecek aralarında hiçbir neden bulunmadığını belirterek, İlkay Sivaslı'nın ısrarla yaşadığı sorunlar nedeniyle sanıktan kendisini öldürmesini istediği, olay günü sanığın Sivaslı'nın bu talebi üzerine eylemi gerçekleştirdiği kaydetti.

Bunun üzerine söz alan İlkay Sivaslı'nın ailesinin avukatı, "Eylem tasarlayarak gerçekleştirilmiştir. Sanığa tasarlama maddesi gereğince ceza verilerek hiçbir indirim hükümlerinin uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı, eylemin tasarlayarak öldürme olmadığını söyleyerek, "Sanık eylemini kendisine tokat atılması sonucu gerçekleştirmiştir. Bu neden lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son sözü sorulan sanık Tanju Doğan ise "Söyleyecek bir şeyim yoktur. Pişmanım, yapmak istememiştim" dedi.

Müebbet hapis cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tanju Doğan'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında nedenler bulunmadığından herhangi bir artırım veya indirim yapmayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın çeşitli nedenlerle psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı. Maktulün sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaşları oldukları, Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği belirtildi.

21 Nisan 2019 tarihinde Tanju Doğan'ın silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, maktulün şüpheliye 'bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği ve sanığın evden ayrıldığı kaydedildi. Tanju Doğan'ın maktulü öldürmeyi planladığı, bu planı maktul ile birlikte yaptıklarının kaydedildiği iddianamede, Doğan'ın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kiralık Katil, İlkay Sivaslı, Sivaslı, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti         
11:46
İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu         
11:32
Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var         
10:56
İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu         
10:46
Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada         
10:15
Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti         
10:06
300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı         
09:56
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 12:57:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei