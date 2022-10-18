Son dakika haberi | İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN YARALI MADENCİ AİLELERİNE DESTEK ZİYARET - Son Dakika
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Son dakika haberi | İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN YARALI MADENCİ AİLELERİNE DESTEK ZİYARET

18.10.2022 12:40

Son dakika haber: BAŞAKŞEHİR Ahmet Kabaklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Bartın'da yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencilerin yakınlarını ziyaret etti.

BAŞAKŞEHİR Ahmet Kabaklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Bartın'da yaralanan ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencilerin yakınlarını ziyaret etti. Hasta yakınları öğrencilerin ziyareti sırasında yaralıların son durumuyla ilgi de bilgi verdi. Çocukların getirdiği çiçekleri ve resimleri uyandıkları zaman hastalara ileteceğini söyleyen yaralı madenci Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül, İbrahim Çeliktaş'a oksijen verilmeye devam edilecek. 1-2 gün içerisinde yoğun bakımdan çıkıp normal odaya alınacak dedi.

Bartın'ın Amasra İlçesi'nde meydana gelen maden ocağı patlamasında yaralanan 6 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınmıştı. Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, tedavi altındaki yaralı madencilerin yakınlarını, hastanede süren bekleyişlerinin 4. gününde kafalarında madenci baretleriyle ziyaret etti. 24 ilkokul öğrencisi çizdikleri resimleri ve çiçekleri, yaralı madenci Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan ve yaralı madenci Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül'e teslim etti.

BİZ DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜK YARALILARI GÖRMEK İSTEDİK

8 yaşındaki Aslınur Uğurlu, Madencilerin acılarını paylaşmak için böyle giyindik. Resimlerimizle acılarını biraz dindirmek istedik. İlk duyduğumda çok üzüldüm dedi. 9 yaşındaki Melike Taşlı, Ben olayı duyunca çok üzüldüm. O yüzden yaralılarımızın yanına gelmek istedik diye konuştu.

ACILARINI PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ

Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 4L Sınıfı Öğretmeni Ekrem Mustafa Çakır, Sosyal Bilgiler ders konumuz olan empati konusunu içselleştirmek adına ölenlerin akrabamız olması şart değil. Kendimizi onların yerine koymak bir nebze acılarını paylaşmak için buradayız. Öğrenciler de haberleri görüyor ve çok üzülüyor dedi.

ÇOCUKLARDA BARET GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIK

Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan, Ben bir madenci olarak çocuklara çok teşekkür ediyorum. Büyük bir mutluluk verdi bize. Bizim için çok moral ve motivasyon oldu. Taner Şen'in sağlık durumu hakkında olumlu veya olumsuz bir gelişme yok, durumları stabil. Çocuklarda bareti görünce çok duygulandık. Bu kazaları yaşamamak nasip olsun. Umarım bu gençler bütün kazaya sebebiyet verecek olayları çözerler, İnşallah daha iyi gelecekleri olur daha iyi meslekleri olur diye konuştu.

İBRAHİM ÇELİKTAŞ 1-2 GÜNE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKACAK

Yaralı madenci Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül, Çocukların yapmış olduğu sürpriz çok olumlu, çok gurur verici. Ben bu çiçekleri ve resimleri hastalarımıza ileteceğim. Uyanırlarsa hastalarımıza ellerimle vereceğim bu resimleri. İbrahim Çeliktaş'a oksijen verilmeye devam edilecek. 1-2 gün içerisinde yoğun bakımdan çıkıp normal odaya alınacak. Bu bize büyük bir müjde oldu. Bölgede şehitlerimizin aileleri var. Ailelere sahip çıkılmasını, onlara psikolojik, maddi, manevi destek verilmesini talep ediyorum diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Başakşehir, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN YARALI MADENCİ AİLELERİNE DESTEK ZİYARET - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN YARALI MADENCİ AİLELERİNE DESTEK ZİYARET - Son Dakika
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