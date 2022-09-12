Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı: Yurt dışına çıkış ve karakola imza verme şartı getirildi - Son Dakika
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Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı: Yurt dışına çıkış ve karakola imza verme şartı getirildi

12.09.2022 12:02

İmam hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle 3 yıl hapsi istenen şarkıcı Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle konutu terk etmemek şartıyla tahliye edilen Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Gülşen hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirildi.

GÖZALTINA ALINIP İFADE VERDİ

30 Nisan'da İstanbul'da verdiği konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" diyen Gülşen, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. 25 Ağustos'ta polis tarafından evinde gözaltına alınan Gülşen, basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısına ifade verdi. Şarkıcı ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

TUTUKLANDI

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen kararın ardından Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

EV HEPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Şarkıcının avukatı Emek Emre, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunuldu. İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme ev hapsi şartıyla tahliye kararı verdi.

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Son Dakika Güncel Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı: Yurt dışına çıkış ve karakola imza verme şartı getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen'in ev hapsi cezası kaldırıldı: Yurt dışına çıkış ve karakola imza verme şartı getirildi - Son Dakika
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