Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika
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Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

15.03.2022 09:37

Son dakika haberi: İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapiskocanın ölümüne sebep olan sürücü, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

SAMSUN Samsun'da aracıyla çarptığı otomobildeki imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, yargılandığı mahkemede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 14 Aralık'ta meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Y.E.Ç.'nin kullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezi'ne teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davada mahkeme, Y.E.Ç.'yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis
Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis
Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis

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14 Aralık, Otomobil, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika


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