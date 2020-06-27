Son dakika! İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Son Dakika

Son dakika! İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı

Gelen son dakika haberine göre SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı.

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SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, imam ile sorunlar yaşayan cami cemaati, yatsı namazını cami yerine kıraathane önünde birlikte kıldı. Mahalle muhtarı Saffet Kansu imam değişene kadar camiye gitmeyeceklerini, namazları kıraathane önünde kılacaklarını söyledi.

Kaynarca ilçesine bağlı Müezzinler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, mahalle camisinin imamıyla tartıştı. Mahalleli, durumu İlçe Müftülüğü'ne bildirerek imamın değiştirilmesini istedi. Mahalleli, imam A.B. ile barışmayı da reddedince, dün gece yatsı namazını cami yerine mahalle merkezindeki kıraathane önünde kıldı. Mahalle sakinleri, cami imamı değişene kadar camiye gitmeyeceklerini belirtti.

'İMAMIZA KÜSTÜK'

Müzezzinler Mahallesi Muhtarı Saffet Kansu, "Köyümüz halkı ve ihtiyar heyeti olarak imamdan memnun değiliz, imamıza küstük. Bu sebepten dolayı imamımızla ilgili gerekli müracaatları Müftülük ve diğer makamlara yaptık. Bu akşamdan itibaren karar alıp kıraathane önünde toplanıp, burada namaz kılacağız. İmam değişene kadar burada namaz kılmayı düşünüyoruz" dedi.

'ÖYLE BİR HOCANIN ARKASINDA NAMAZ KILMAM'

Cami imamının kendilerine kötü davrandığını belirten Halil İbrahim Gül, "Ben cuma günü namaz kılmak için camiye gittim. Yanımda yaşlı bir arkadaş daha vardı, ona uygunsuz laflar etti. O yüzden ben o camiye gidip o hocanın arkasında namaz kılmam dedim. Bir daha da gitmiyorum zaten, hocanın buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu.

'BU HOCAYI İSTEMİYORUM'

Mahalle sakini Nuhal Altay ise, "Müezzinler Merkez Camii'nde sabah namazına gittiğimde imam ile karşılaştım, 'Sabah namazında ne işin var?' dedi bana. Ben de kendisine, 'Tabi ki buraya namaz kılınmaya geliniyor başka ne işim olabilir' dedim. Tabi ki hoca tekrar tepki gösterdi, ya tabi gelinmez gibisinden. Ben şaşırdım, kendisine tepki gösterdim. Böyle bir şey olamaz ben, bu hocayı köyümde görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynarca, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı - Son Dakika

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