İmamoğlu'na verilen hapis cezası kararı sonrası Almanya gezisini iptal eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye dönüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. İmamoğlu, dava sonucunda 2 yıl 7 ay 15 gün ceza alırken Almanya gezisinde olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak bir hamle geldi.

KILIÇDAROĞLU YURDA DÖNÜYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'na verilen cezanın ardından yurda dönme kararı aldı. Özel uçakla Almanya'dan gelmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki saatlerde Türkiye'ye iniş yapması bekleniyor.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ ALDI

CHP lideri, dava günü İstanbul'da İmamoğlu'nun yanında değil de Almanya'da olduğu gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirildi. İmamoğlu'na destek için telefon açtığı belirtilen Kılıçdaroğlu, daha sonrasında ise sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi

Kılıçdaroğlu, "Adalet, Adalet, Adalet" notunu düştüğü videoda şunları söyledi: "Ekrem başkanın ve İstanbulluların yargılandığı davaya bakan hakim "Sözlerin kime yönelik olduğu, muhatabı bellidir. Tartışmasız Süleyman Soylu'ya söylenmiştir" demiştir.

"BU HALK KİMSESİZ DEĞİLDİR"

Bunu diyen hakimin beraat dışında vereceği her karar Saray talimatının ve kumpasın itirafı olacaktır. Sarayı son kez uyarıyorum, yargının üzerinden elinizi çekin. Bu halk kimsesiz değildir. Aklınızı başınıza alın."

EKREM İMAMOĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019'daki "31 Mart seçimini iptal ettirenler ahmaktır" sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı.

Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, İmamoğlu hakkında 'siyasi yasak' anlamına gelen Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) 53. maddenin uygulanması da istendi.