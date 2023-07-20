Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum - Son Dakika
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Son Dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin öde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

20.07.2023 22:10

Son dakika: İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı gizli toplantıya Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: Etik olarak rahatsız edici, toplantıyı normal bulmuyorum

Seçimlerin ardından CHP'de değişim tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partinin ileri gelen isimleriyle birlikte internet üzerinden toplantı düzenlediğinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Onursal Adıgüzel, Bülent Tezcan'ın bulunduğu toplantıda CHP olağanüstü kurultayı konuşuldu.

"TAMAMINI SEYRETMEDİM, GEREK DUYMADIM"

Toplantıya CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu.

"ETİK OLARAK RAHATSIZ EDİCİ"

Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Normal bulmuyorum. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam.

"DİSİPLİN KURULUNA SEVK ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var. Herkes AK Parti'yi gördüğü için orası gibi zannediyorlar biz öyle değiliz. Bu AK Parti'de olsa suç. Adamı linç bile edebilirler. İhraç bile edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Biz demokrasiyi içselleştirebilen bir partiyiz. Parti meclisi üyeleri genel başkanı eleştirebilirler. Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim.

"ZAMAN ZAMAN BU TÜR OLAYLAR OLUR, KRİZ OLARAK GÖRMEYİZ"

Zaman zaman bu tür olaylar olur; kriz olarak görmeyiz. Su mecraını bulur. Buradaki temel sorun şu. Ülkenin bu kadar ciddi sorunu varken, insanlar perişan halde iken, ekonomi bu halde iken, zamlar almış başını gidiyorkan CHP'nin iç sorunlarının tartışma konusu olması beni rahatsız ediyor. Bu konuda bütün arkadaşlarımı uyardım. Elbette eleştirilerini dile getirebilirler. Ama hepsinin ortak hedefi; bu ülkede çok dar bir grup hariç zamlardan perişan oldu.

"TEKRARLANDIĞINDA GEREĞİNİ YAPARIM"

Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım. Söylediğim odur."

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