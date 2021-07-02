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Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir - Son Dakika

Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir

02.07.2021 11:52

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamak için izin talep ettiğini ancak hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildiğini söylemişti. İmamoğlu, "İhtiyaç sahibi 132 bin ailenin evine 1 kilogram kavurma girmesini istemeyen biri var" diyerek Bakan Soylu'yu hedef almıştı. Konu hakkında bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, yapılan değerlendirme neticesinde vakfa izin çıktığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir - Son Dakika Ekonomi


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