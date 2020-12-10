Son dakika: İmece İmpact programına katılacak girişimler belli oldu - Son Dakika

Son dakika: İmece İmpact programına katılacak girişimler belli oldu

10.12.2020 14:57
Son dakika: İmece İmpact programına katılacak girişimler belli oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP'nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact kapsamında bu yıl...

Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP'nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact kapsamında bu yıl 7 ayrı girişim destek almaya hak kazandı.

Zorlu Holding'den yapılan açıklamaya göre, yapılan çağrı sonucunda imece'nin yeni programı İmece İmpact'e Türkiye'nin 13 şehrinden 90 ayrı başvuru geldi.

Başvuru gerçekleştiren girişimlerden 28'i döngüsel ekonomiye odaklanırken, 27'si nitelikli eğitim, 16'sı sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 11'i toplumsal cinsiyet eşitliği, 8'i sağlık ve kaliteli yaşam alanlarına yönelik çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İmece Direktörü Mustafa Özer, İmece İmpact etki hızlandırıcısı programı ile, Türkiye'de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kıldıklarını belirterek, müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise Zorlu Holding olarak sosyal meselelerin çözümü için kaynakların toplumsal etkisi yüksek olan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini vurgulayarak, "Bu doğrultuda sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece'nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Ancak bizim bu yolda pusulamız olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma yolunda dünya olarak zamanımız giderek daralıyor. Üstelik iklim krizinin yanı sıra bu yıl yaşadığımız pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal girişimcilerin yaratacakları etkiyi çok daha hızlı göstermelerini sağlayacak yöntemleri geliştirmeliyiz. Bu açıdan imece impact programının bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada destek almaya hak kazanan girişimler hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla iş modelini kuran Laska, patentli teknolojisi ile atık lastiklerin ileri dönüşümünü yapıyor. Atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde ediyor.

Finansal okuryazarlık becerisi kazandıran Manibux, 8–18 yaş arasındaki çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için uygulama sunuyor. Harçlık verme ve harçlığını güvenli harcama ya da biriktirebilme ile ilgili sorunlara çözüm sağlıyor.

7–16 yaş arasındaki çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan Kodris, bir yandan bu yaş grubunda eleştirel düşünme, algoritma kurma becerileri ve yaratıcılığı artırırken diğer yandan kodlamaya yeni başlayanlar için en çok tercih edilen programlama dili Python'u öğretiyor.

Cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere alternatif sunan B-PREG, bu amaçla keten, kenevir gibi lif bitkilerinden hafif, yüksek mekanik performansa sahip, çevreye etkisi düşük ileri kompozit malzemeler geliştiriyor.

Sıfır atık felsefesiyle hareket eden AnadOlive, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiriyor. Yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini, "Toz Zeytin" formunda, baharat olarak sunuyor.

E-spor eğitimleri veren The Academys, oyun sektörüne yön verecek ve değer katacak kalifiye insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Spikerlik eğitimi, içerik üreticileri yetiştirilmesi, marka değerleri oluşturulması ve yükseltilmesi, prodüksiyon ve reji üzerine çalışmalar yürütüyor.

Kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan Tospaa, kodlama mantığının kavranmasına yönelik somut materyal eksikliğini gideriyor. Başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu gibi araçlar tasarlıyor."

Zorlu Holding, İş Dünyası, Türkiye, imece, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: İmece İmpact programına katılacak girişimler belli oldu - Son Dakika Ekonomi


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