Son dakika! IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika

Son dakika! IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

26.01.2021 15:59
Son dakika! IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti, System.String[]

Son dakika haberleri... Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin umutları artırmasına karşın salgında yeni dalgaların ve virüsün yeni türünün ekonomik görünüm için endişe oluşturduğu belirtildi.

Bu yılın ilerleyen dönemlerinde faaliyetin aşıyla güçlenmesi ve birkaç büyük ekonomide ilave politika desteği beklentisinin olduğuna işaret edilen raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,5 ve 2022'de yüzde 4,2 büyümesinin tahmin edildiği kaydedildi. IMF, son olarak Ekim 2020'de, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, 2020'de ise daha önce yüzde 4,4 küçüleceği öngörülen küresel ekonominin, yılın ikinci yarısında beklenenden daha güçlü bir ivme göstermesinin etkisiyle 2020'de yüzde 3,5 daraldığı tahmin edildi.

Toparlanma gücü ülkeler arasında değişecek

Toparlanmanın gücünün ülkeler arasında önemli ölçüde değişim göstereceğine işaret edilen raporda, bunun tıbbi müdahalelere erişim, politika desteğinin etkinliği, ülkeler arası yayılmalara maruz kalma ve yapısal özellikler gibi etmenlere bağlı olacağı aktarıldı.

Raporda, politika müdahalelerinin toparlanma sağlam bir şekilde gerçekleşene kadar destek sağlamaya devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Salgının her yerde kontrol altına alınması için çok taraflı güçlü bir iş birliğine ihtiyaç olduğuna işaret edilen raporda, özellikle düşük gelirli gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere pek çok ülkenin krize yüksek borçluluk oranıyla girdiği, küresel toplumun bu ülkeler için uluslararası likiditeye yeterli erişimi sağlamak adına yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerekeceği kaydedildi.

Avro Bölgesi'nin 2021 yılı büyüme tahmini düşürüldü

IMF raporunda, bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,1'den yüzde 5,1'e yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022'de ise yüzde 2,5 büyüyeceği öngörüldü. Daha önce 2020'de yüzde 4,3 küçülmesi beklenen ABD ekonomisinin, geçen yıl yüzde 3,4 daraldığı tahmin edildi.

Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 5,2'den yüzde 4,2'ye düşürüldü. Avro Bölgesi ekonomisinin 2022'de yüzde 3,6 büyüyeceği tahmin edildi. Daha önce geçen yıl yüzde 8,3 küçüleceği öngörülen bölge ekonomisinin, 2020'de yüzde 7,2 daraldığı tahminine yer verildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 3,5'e, Fransa'nın yüzde 6'dan yüzde 5,5'e, İtalya'nın yüzde 5,2'den yüzde 3'e ve İspanya'nın yüzde 7,2'den yüzde 5,9'a çekildi. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,1, Fransa'nın yüzde 4,1, İtalya'nın yüzde 3,6 ve İspanya'nın yüzde 4,7 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 5,9'dan yüzde 4,5'e düşürülürken, 2022'de ülkenin yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Japonya ekonomisinin bu yıla ait büyüme tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 3,1'e yükseltilirken, Kanada ekonomisinin yüzde 5,2'den yüzde 3,6'ya indirildi. Japonya ve Kanada ekonomilerinin 2022'de ise sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 4,1 büyüyeceği öngörüldü.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 3,9'dan yüzde 4,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 3,1 olarak belirlendi.

Gelişmekte olan ekonomiler için 2021'de yüzde 6,3'lük büyüme beklentisi

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 8,1'e çekildi. Çin ekonomisinin 2022'de ise yüzde 5,6 büyüyeceği öngörüldü. Daha önce 2020'de yüzde 1,9 büyümesi beklenen Çin ekonomisinin, geçen yıl yüzde 2,3 büyüdüğü tahmin edildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,8'den yüzde 11,5'e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,8 olarak belirlendi.

Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini de bu yıl için yüzde 2,8'den 3'e çıkarıldı ve 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2021 için yüzde 6'dan yüzde 6,3'e çıkarılırken, 2022 için yüzde 5 olarak belirlendi.

Uluslararası Para Fonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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