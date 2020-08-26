Son Dakika: IMF SPGG Bölümü'nün başına Pazarbaşıoğlu getirildi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF Strateji, Politika ve Gözden Geçirme (SPGG) Bölümü'nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu'nun getirildiğini duyurdu.

IMF'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında IMF Başkanı Georieva'nın Özel Danışmanı olarak atanan Martin Mühleisen'in yerini alacak olan Pazarbaşıoğlu'nun yeni görevini 15 Eylül 2020'de devralması bekleniyor.

Açıklamada, Pazarbaşıoğlu'nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018'den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı.IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceyla'nın yeniden Fon'a katılarak ekibimizi güçlendirecek olmasından memnun oldum" dedi.Pazarbaşıoğlu'nun, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların nasıl çalıştığı ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardım etmek için politikaların nasıl belirleneceği konusunda önemli deneyime sahip olduğunun altını çizen Georgieva, "Olağanüstü diplomatik dokunuşu, liderlik yeteneği ve sicili ile kurumsal bilgi ve kararlılığı, ekonomik zorluk çeken üye ülkelerimize daha da etkili bir şekilde hizmet etme arayışındaki IMF'ye yardımcı olacaktır" dedi.Pazarbaşıoğlu, 1 Ekim 2018'den bu yana Dünya Bankası Grubu'nun Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan (EFI) sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.