Adana'da İncirlik Üssünde görevli uzman çavuş evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. Uzman çavuşun mangal kömüründen zehirlenip hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik- Yeni Mahalle 4330 sokak 6 numaralı evin teras katında meydana geldi. İncirlik Üssünde görevli Uzman Çavuş Mehmet Kahriman (30) sabahleyin mesaiye gelmedi. Arkadaşları Kahriman'ı arayıp neden gelmediğini sormak istedi. Ancak silah arkadaşları Kahriman'a ulaşamayınca evine gitti. Arkadaşları Kahriman'ı evinde hareketsiz halde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahriman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Uzman çavuşun ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada Kahriman'ın akşam arkadaşlarıyla birlikte mangal yaptıkları, Kahriman'ın arkadaşları gidince mangal kömürünü evin içine koyup daha sonrada uyuduğu bu nedenle zehirlendiği tahmin ediliyor.

Yapılan ilk incelemenin ardından Kahriman'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kahriman'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek. - ADANA