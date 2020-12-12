Son dakika: Independent gazetesi: Macron, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi Sisi'yi ödüllendirdi - Son Dakika

Son dakika: Independent gazetesi: Macron, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi Sisi'yi ödüllendirdi

12.12.2020 01:33
Son dakika: Independent gazetesi: Macron, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi Sisi'yi ödüllendirdi, System.String[]

Son dakika haberine göre İngiliz Independent gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Fransız Legion d'honneur onur nişanını, onu Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için ödüllendirmek adına verdiğini yazdı.

İngiliz Independent gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye Fransız Legion d'honneur onur nişanını, onu Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi olduğu için ödüllendirmek adına verdiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, Paris ziyaretinde Sisi'ye onur nişanı verildiği törene Fransız gazetecilerin davet edilmediği ve Paris yönetiminin buna ilişkin resmi açıklama yapmadığı belirtildi.

Buna ilişkin Fransız basınında da görüntülerin yayımlanmadığını, bunların Mısır medyasında yer aldığı ifade edilen haberde, Paris'teki Amerikan Üniversitesi'nde Profesör Ziad Majed'in sözlerine yer verildi.

Majed, Fransız yetkililerin zor durumda kaldığını, bu nedenle törende Fransız gazetecilerin yer almadığını kaydetti.

Fransa'nın "Sisi rejiminin" ülkedeki baskılarının normalleşmesinde rolü bulunduğunu kaydeden Majed, "Aşırıcılıkla mücadele konusunda bir mesaj vereceğiniz zaman, en kötüsü suçsuzluğu kabul etmek ve ilişkilerde şart aramamak olur. Bu çifte standardı ve insan hakları ihlallerini kabul etmenin bir yoludur. Bu, radikalizmin her türlüsü için mükemmel bir koşuldur." yorumu yaptı.

Haberde, Mısır'da insan hakları savunucusu 3 kişinin tutuklandığı ve daha sonra serbest bırakıldığı hatırladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün, "Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde, Mısır on yıllardır en kötü insan hakları krizini yaşadı." ifadesinin yer aldığı haberde, Macron'un Sisi ile düzenlediği basın toplantısında, Mısır ile Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve savunma alanındaki iş birliğini, insan hakları konusunda fikir ayrılığı nedeniyle şartlandırmayacağını açıkladığı hatırlatıldı.

Haberde, Fransa'nın Mısır'a yaptığı silah satışlarından faydalandığı, Sisi'nin Paris'te, savaş uçakları da üreten Airbus ve Dassault Aviation şirketlerini ziyaret ettiği belirtildi.

Darbeyle yönetime gelen Sisi'nin Elysee Sarayı'nın kendisine verdiği meşruiyetin "tadını çıkardığı" kaydedilen haberde, Mısır'da basının ve sosyal medyanın Sisi'nin Paris'teki temaslarını içeren fotoğraflarıyla dolu olduğunu aktarıldı.

Haberde, Fransa'nın Mısır'a daha fazla ihtiyacı olduğu ifade edilerek, Paris'in dünyadaki diplomatik ve ekonomik etkisi ile askeri gücü azalırken, gücünü ve etkisini göstermek için Mısır gibi müttefiklere ihtiyacı var. (Fransa için) Mısır, Türkiye'nin hedeflerine karşı gelmek için bir güç oldu. Paris, Türkiye'yi kendi çıkarlarına yönelik tehdit oluşturan önemli sorunlu ulus olarak tanımladı. Türkiye'nin oluşturduğu tehdit Rusya ve Çin'den daha büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır'ın Fransa'ya Libya, Doğu Akdeniz ve Sudan'da etkisini koruması için yardım ettiği ifade edilen haberde, Mısır bunu yaparken Fransa'nın bu ülkeye, insan hakları ihlallerine rağmen, silah sattığı ve diplomatik destek sağladığı vurgulandı.

Haberde, Fransız siyasetçilerinin uzun süre boyunca Sisi'nin Orta Doğu'da istikrarı sağlayabileceği ve radikalleşmeyle mücadele edebileceği fikrine kapıldığı belirtildi.

Şeref Nişanı olarak da bilinen Ordre national de la Legion d'honneur, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.

Nişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından birçok kişiye veriliyor.

Sisi, 6-9 Aralık'ta Paris'e ziyaret gerçekleştirmişti. Macron'un Sisi'yi kırmızı halılarda karşılanmasına tepki gösterilmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Macron'dan, Sisi'ye Mısır'daki "insan hakları ihlalleri" ile keyfi nedenlerden dolayı tutuklanan aktivist ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması konusunda baskı yapmasını istemişti.

Abdülfettah El Sisi, The Independent, Fransa, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Independent gazetesi: Macron, Fransız silah endüstrisinin sadık müşterisi Sisi'yi ödüllendirdi - Son Dakika


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