Son dakika... İnegöl Belediyesi'nden dilenci operasyonu - Son Dakika

BURSA'da, zabıta ekiplerinin sivil kıyafet ve araçlarla 6 ayrı noktada yaptığı operasyonda, 7 dilenci yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Daha önceden tespit edilen 6 ayrı noktada dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden dilenciler, zabıta ekipleri tarafından yakalanarak, haklarında işlem yapıldı.

Zabıta ekiplerinin sivil kıyafet ve araçlarla yaptığı dilenci operasyonu, bu konuda en çok şikayetin alındığı ve yapılan tespitlerde sıkça dilencilik olayına rastlanan Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı, Özdilek Kavşağı, Ahmet Türkel Çevre Yolu Cerrah Kavşağı, İnegöl AVM ve çarşı bölgesinde gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, İnegöl'ün belirtilen işlek noktalarında dilendiği tespit edilen dilenciler, ekipler tarafından birer birer toplandı. Operasyon kapsamında 7 kişi yakalandı. Üzerlerinden çok miktarda para çıkan şahısların kendilerini acındırmak için yanlarında gezdirdikleri küçük çocuklar ise dikkat çekti.CEZA KESİLİP TOPLADIKLARI PARALARA EL KONULDU

İnegöl Belediyesi merkez binada Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen dilencilere, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince cezai işlem uygulandı. Dilencilerden birinin 1 saat gibi kısa bir sürede 110 TL topladığı tespit edildi. 7 kişiden ise toplamda bin 250 TL bozuk para çıktı. Paralara el konulurken, zabıta ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek dilenciliği meslek haline getirenlere itibar edilmemesi hususunda ilçe halkına da uyarıda bulundu.

- İnegöl