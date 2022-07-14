Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı - Son Dakika
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Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı

14.07.2022 20:10
Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı

Son dakika haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, 40 dönümlük buğday tarlasının zarar gördü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. 40 dönümlük buğday ekili arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yaklaşık yarım saatte diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, 40 dönümlük arazi üzerine ekili buğday zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! İnegöl'de buğday tarlasında yangın; 40 dönüm ekili alan yandı - Son Dakika
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