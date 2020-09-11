Son Dakika: İnegöl'de emniyet müdürü maske takmayan polis memurlarına idari para cezası uyguladı - Son Dakika

Bursa'da, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir maske takmayan 4 polis memuruna idari para cezası uyguladı.
Baydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ilçede denetimlere katıldı.
Denetimler kapsamında, 4 polis memurunun maske takmadığı tespit eden Baydemir, 3 bin 600 lira idari para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:03 - Kaynak: AA
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