Son Dakika: İnegöl'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir aracın bagajında kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hamidiye Mahallesinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada arabanın bagajında çeşitli markalarda paketlenmiş bandrolsüz halde 84 kilo kaçak tütün, 4 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 143 bin adet bandrolsüz boş makaron, 46 bin 800 adet TAPDK Belgesi olmaksızın satış yapıldığı değerlendireler boş makaron, 66,5 kg çeşitli markalarda bandrolsüz ve kaçak nargile tütünü ve 16,3 kilo ambalajsız halde kıyılmış tütün ele geçirildi. B.K. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA