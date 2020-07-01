Son dakika! İnegöl'de kurbanlık pazarı Kovid-19 tedbirleriyle açıldı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kurban Bayramı'na bir ay kala açılan kurbanlık pazarlarında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alındı.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden pazara kurbanlık getiren Gökhan Muhsin, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla göre kısmen fiyat farklılıkları olduğunu söyledi.

Muhsin, "Farklar hayvan başına 500-1000 liraya kadar çıkabiliyor. Bu da yem fiyatları ve saman fiyatlarından kaynaklanıyor. Zaten bunu bilmeyen yok." dedi.

Pazarın en iri hayvanlarından "Kral" ismini verdiği tosunun fiyatının 22 bin lira olduğunu belirten Muhsin, "Kral bu sene şimdiye kadar hayvan pazarına gelenlerin arasında en büyük hayvanımız. Kral 1 tonun üzerinde, 1 ton 200 kilogram civarında geliyor." ifadelerini kullandı.

Muş'tan kurbanlık getiren Fatih Suna ise şöyle konuştu:

"Geçen seneye göre aynı fiyatlar hemen hemen. Vatandaş geliyor soruyor, geçen seneye rağmen fiyatları söylediğimizde hemen hemen aynı diyorlar. Bir sıkıntı şu anda gözükmüyor. Bir tek sıkıntı hastalık (Kovid-19). Bu nedenle vatandaşımız biraz tedirgin."