Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika
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Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

30.03.2022 10:43

Son dakika haberleri... BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bursa- Eskişehir yolundaki Cerrah Sanayi Bölgesi'nde, mobilya aksesuarları imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alarak, söndürdü. İmalathanede büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN
Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika


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