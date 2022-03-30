BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Bursa- Eskişehir yolundaki Cerrah Sanayi Bölgesi'nde, mobilya aksesuarları imalathanesinde, sabah saatlerinde yangın başladı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alarak, söndürdü. İmalathanede büyük hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: İNEGÖL'DE MOBİLYA İMALATHANESİNDE YANGIN - Son Dakika