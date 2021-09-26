Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alanyurt'tan ilçe merkezine seyreden Sefa B. idaresindeki 16 Y 1990 plakalı otomobil ile Medine E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.
Kazada, Medine E. ile arkasında bulunan annesi Şehzade E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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