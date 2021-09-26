Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Alanyurt'tan ilçe merkezine seyreden Sefa B. idaresindeki 16 Y 1990 plakalı otomobil ile Medine E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

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