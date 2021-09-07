Son dakika! İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bursa'dan temin edilen uyuşturucunun ilçede satılacağı bilgisine ulaştı. Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de durdurulan araçta ve sürücü Mehmet Ş'nin üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 76,61 gram metamfetamin, 3,85 gram sentetik kannabinoid, hassas terazi ve uyuşturucu satışından kazanıldığı tahmin edilen 375 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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