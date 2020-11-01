Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ertuğrulgazi Caddesi Ağaç İşleri Sanayi Kavşağı'nda, Yılmaz D. (26) yönetimindeki 16 KOA 30 plakalı otomobil ile Hamza S'nin (24) kullandığı 16 BG 646 plakalı otomobil çarpıştı.
Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Hamza S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: İnegöl ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika