Son dakika! İnegöl Şoförler Odası Başkanı Korkmaz, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

İNEGÖL Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, halsizlik ve kuru öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Korkmaz, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Bahattin Korkmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür etti.