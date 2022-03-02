Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti - Son Dakika

"Alfie" serisi ve "Dogger" çocuk kitabı ile tanınan ünlü İngiliz yazar Shirley Hughes, 94 yaşında öldü.

Hughes'ın ailesinin yaptığı yazılı açıklamada, yazarın 25 Şubat Cuma günü evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Hughes'ın günlük aile hayatını konu alan kitaplarının nesiller boyu "hayranlıkla" takip edildiği ve İngiliz yazarın çevresinde çok büyük bir saygı gördüğü belirtildi.

Hughes'ın oyuncak köpeğini kaybeden bir çocuğun hikayesini anlattığı 1977 yılında yayınlanan "Dogger" isimli kitabı dünya çapında milyonlarca satıldı. Hughes bu kitabı ile İngiltere'de çocuk edebiyatı alanında verilen Kate Greenaway Madalyasını kazandı.

Ayrıca 32 kitaptan oluşan "Alfie" serisi de İngiliz yazarın en çok okunan eserleri arasında yer aldı.

Hughes, 2015 yılında İngiliz yardım kuruluşu BookTrust tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü.