Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti

02.03.2022 18:36
Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre "Alfie" serisi ve "Dogger" çocuk kitabı ile tanınan ünlü İngiliz yazar Shirley Hughes, 94 yaşında öldü.

"Alfie" serisi ve "Dogger" çocuk kitabı ile tanınan ünlü İngiliz yazar Shirley Hughes, 94 yaşında öldü.

Hughes'ın ailesinin yaptığı yazılı açıklamada, yazarın 25 Şubat Cuma günü evinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Hughes'ın günlük aile hayatını konu alan kitaplarının nesiller boyu "hayranlıkla" takip edildiği ve İngiliz yazarın çevresinde çok büyük bir saygı gördüğü belirtildi.

Hughes'ın oyuncak köpeğini kaybeden bir çocuğun hikayesini anlattığı 1977 yılında yayınlanan "Dogger" isimli kitabı dünya çapında milyonlarca satıldı. Hughes bu kitabı ile İngiltere'de çocuk edebiyatı alanında verilen Kate Greenaway Madalyasını kazandı.

Ayrıca 32 kitaptan oluşan "Alfie" serisi de İngiliz yazarın en çok okunan eserleri arasında yer aldı.

Hughes, 2015 yılında İngiliz yardım kuruluşu BookTrust tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI Son dakika haberleri: KAMYONET, TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI Meram Piri Reis Evleri'ne son başvuru tarihi 4 Mart Meram Piri Reis Evleri'ne son başvuru tarihi 4 Mart

Cuma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
18:34 Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
17:53 Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kadının dikkati küçük kızın kaçırılmasını engelledi
17:50 Enes Ünal'ın golleri sayılmadı! La Liga yönetimi, milli futbolcumuzun başarısını görmezden geldi
17:42 Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için CHP ve İYİ Parti "evet" oyu kullanmıştı! AK Partili Cahit Özkan'dan konuyla ilgili açıklama geldi
17:31 Ukrayna bir şartla Rus askerlerini serbest bırakacak! Annelerinin gelip alması gerek
17:23 Ukrayna Milli Takım Kaptanı Rus futbolculara küfürler yağdırdı: Vladimir Putin'in yanlış yaptığını bana söylediniz. Çıkıp konuşsanıza!
17:07 Piyasalar bu açıklamayı bekliyor! Fed faiz artırımı için mart ayını işaret etti
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 18:42:21. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! İngiliz çocuk kitabı yazarı Shirley Hughes hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement