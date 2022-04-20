İngiliz mahkemesinden WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararı - Son Dakika
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İngiliz mahkemesinden WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararı

20.04.2022 14:17
İngiliz mahkemesinden WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararı

İngiltere'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine hükmetti.

İngiltere'de Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Jullian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine hükmetti.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine mahkeme kararıyla bir adım daha yaklaşıldı. İngiltere'deki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Mahkeme iade dosyasını onay için İngiliz hükümetine gönderdi. Söz konusu kararın, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel tarafından onaylanması gerekiyor. Assange ise karara itiraz edebilecek.

Duruşma sırasında destekçileri mahkeme önünde gerçekleştirdikleri protestoda Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

ASSANGE'IN ABD'YE İADE SÜRECİ

Geçtiğimiz Aralık ayında Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada, Assange'ın zihinsel sağlık sorunları nedeniyle intihar riski altında olduğu ileri sürülmüş ve bu nedenle ABD'ye iade edilmemesi gerektiğine karar verilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme'nin karara itiraz hakkı verdiği ABD'nin yaptığı itiraz başvurusundan sonra mahkeme ABD lehine karar vermişti. Assange ise Yüksek Mahkeme'nin Aralık 2021'de kendisinin ABD'ye iade edilmesine dair kararına itiraz etmiş, ancak itiraz başvurusu geçtiğimiz 14 Mart'ta reddedilmişti. Söz konusu kararın ardından dosyanın yerel mahkemeye gönderileceği belirtilmişti.

ABD, 18 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİYOR

ABD 50 yaşındaki Avustralya doğumlu gazeteci Assange'a, kurucusu olduğu WikiLeaks aracılığıyla 2010 yılında çok sayıda gizli ABD askeri kayıtları ve diplomatik yazışmaları yayınlaması ve bu şekilde bazı kişilerin hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle 18 ayrı suçlama yöneltiyor. Yayınladığı belgelerle ABD'nin Irak ve Afganistan işgalleri sırasında işlediği insanlık suçlarını açığa çıkaran Julian Assange, suçlu bulunursa 175 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Hakkında açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a iltica eden ve Ekvador'un İngiltere'deki büyükelçiliğine sığınan Assange, 7 yıl boyunca elçilik binasındaki bir odada yaşamak zorunda kaldı. 11 Nisan 2019'da elçilikten çıkarılarak İngiltere'ye teslim edilen Assange, ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle 3 yıldır Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutuluyor. Assange, geçtiğimiz ay nişanlısı Stella Moris ile parmaklıklar ardında evlenmişti.

(İHA)

İngiliz mahkemesinden WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararı

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Kaynak: İHA

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