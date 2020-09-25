Son Dakika | İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor - Son Dakika

Son Dakika | İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor

Son dakika haberi... Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yine bu ülke vatandaşları için tatilin adresi oldu.

Son Dakika | İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor, System.String[]

Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yine bu ülke vatandaşları için tatilin adresi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, Türkiye'ye gelen misafirler için her şey düşünülüyor.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde, salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor.

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Birçok turistin tatil için tercih ettiği kente gelenler arasında İngilizler, yine ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'ya 1 Ocak- 22 Eylül döneminde gelen 544 bin 918 turistin 250 bin 665'ini İngilizler oluşturdu.

Muğla, 2018'de 1 milyon 27 bin 304, geçen yıl ise 1 milyon 137 bin 108 İngiliz misafiri ağırladı.

Tatil için geldikleri kente hayran kalınca yerleşiyorlar

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde İngilizlerin tatil için Muğla'yı tercih etmesinin sektör temsilcilerini sevindirdiğini söyledi.

İngilizlerin Türkiye'de en çok Muğla'yı tercih ettiğini, her yıl tatil tercihlerini bu kentten yana kullandıklarını belirten Bingöl, "Birçok İngiliz misafir, tatil için geldiği kente hayran kaldığı için sonraki yıllarda buraya yerleşmeye karar veriyor." dedi.

"İngilizler Muğla'ya gelmek için adeta can atıyor"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdiğini dile getirdi.

Muğla ilçelerinin, İngilizlerin en çok mülk edindiği yerleşim birimlerinin başında geldiğini vurgulayan Okutur, şöyle konuştu:

"Şu an da çok ciddi bir İngiliz misafirimiz var. İngilizler Muğla'ya gelmek için adeta can atıyor. Şu an da Avrupa'da salgını en iyi yöneten ülke Türkiye. En mükemmel sağlık kuruşuna sahip olan ülke yine Türkiye. Bu durum ülke turizmi açısından büyük bir şans. Ülkemizde salgın anlamında turistler için hiçbir sıkıntı yok. Ancak Avrupa'nın kendi ülkelerinde koyduğu barajlar var. Birçok insan o barajları aşıp gelemedi. Yoksa İngilizler, Almanlar buraya gelmek için can atıyor. Özellikle son bir ayda İngiltere'den çok ciddi misafir ağırladık. Önümüzdeki sezon da Avrupa'daki dostlarımız Türkiye'ye gelecek ve ülkemizi bir numaralı turizm ülkesi yapacak. Gerek turistik tesisleri olarak gerekse doğal güzellikleri olarak Avrupa'nın bir numarası Türkiye önümüzdeki yıl zirvedeki yerini alacaktır."

Okutur, önümüzdeki aylarda da İngiltere'den bölgeye uçuşların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

İngilizler, Turizmi, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı "Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı Cumhurbaşkanı Erdoğan cemaate seslendi: Hepiniz sımsıkı Allah'ın ipine sarılın Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı         
16:24
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu         
15:51
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar Edirneli esnafın müşterilerinin 4'te 3'ü Bulgar         
14:03
Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı         
13:54
İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu İki kamyon çöpün çıktığı evde 169 bin lira bulundu         
13:29
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi Dünyaca ünlü giyim markasını taklit eden Nurgül Yeşilçay, hayranlarını gülmekten kırdı geçirdi         
11:35
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 17:47:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | İngiliz turistler Muğla'dan vazgeçemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei