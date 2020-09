Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de yine bu ülke vatandaşları için tatilin adresi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda, Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında, Türkiye'ye gelen misafirler için her şey düşünülüyor.

Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde, salgına karşı alınan tedbirlerden taviz verilmiyor.

Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.

Birçok turistin tatil için tercih ettiği kente gelenler arasında İngilizler, yine ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Muğla'ya 1 Ocak- 22 Eylül döneminde gelen 544 bin 918 turistin 250 bin 665'ini İngilizler oluşturdu.

Muğla, 2018'de 1 milyon 27 bin 304, geçen yıl ise 1 milyon 137 bin 108 İngiliz misafiri ağırladı.

Tatil için geldikleri kente hayran kalınca yerleşiyorlar

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde İngilizlerin tatil için Muğla'yı tercih etmesinin sektör temsilcilerini sevindirdiğini söyledi.

İngilizlerin Türkiye'de en çok Muğla'yı tercih ettiğini, her yıl tatil tercihlerini bu kentten yana kullandıklarını belirten Bingöl, "Birçok İngiliz misafir, tatil için geldiği kente hayran kaldığı için sonraki yıllarda buraya yerleşmeye karar veriyor." dedi.

"İngilizler Muğla'ya gelmek için adeta can atıyor"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da tercihlerini kolay kolay değiştirmeyen İngilizlerin bölgeyi sevdiğini dile getirdi.

Muğla ilçelerinin, İngilizlerin en çok mülk edindiği yerleşim birimlerinin başında geldiğini vurgulayan Okutur, şöyle konuştu:

"Şu an da çok ciddi bir İngiliz misafirimiz var. İngilizler Muğla'ya gelmek için adeta can atıyor. Şu an da Avrupa'da salgını en iyi yöneten ülke Türkiye. En mükemmel sağlık kuruşuna sahip olan ülke yine Türkiye. Bu durum ülke turizmi açısından büyük bir şans. Ülkemizde salgın anlamında turistler için hiçbir sıkıntı yok. Ancak Avrupa'nın kendi ülkelerinde koyduğu barajlar var. Birçok insan o barajları aşıp gelemedi. Yoksa İngilizler, Almanlar buraya gelmek için can atıyor. Özellikle son bir ayda İngiltere'den çok ciddi misafir ağırladık. Önümüzdeki sezon da Avrupa'daki dostlarımız Türkiye'ye gelecek ve ülkemizi bir numaralı turizm ülkesi yapacak. Gerek turistik tesisleri olarak gerekse doğal güzellikleri olarak Avrupa'nın bir numarası Türkiye önümüzdeki yıl zirvedeki yerini alacaktır."

Okutur, önümüzdeki aylarda da İngiltere'den bölgeye uçuşların devam etmesini beklediklerini kaydetti.