İNGİLİZ TURİSTLER, SEVERKEN YARALI OLDUĞUNU FARK ETTİKLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ETTİRDİ - Son Dakika
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İNGİLİZ TURİSTLER, SEVERKEN YARALI OLDUĞUNU FARK ETTİKLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ETTİRDİ

19.07.2022 15:25

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen İngiliz turistler Harry Rollins ve Kallie Shillaw, severken yaralı olduğunu fark ettikleri sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen İngiliz turistler Harry Rollins ve Kallie Shillaw, severken yaralı olduğunu fark ettikleri sokak köpeğinin tedavisini yaptırdı. Turistler, tedavisi bitene kadar köpeğin yanında bekledi.

İngiltere'den Kuşadası ilçesine tatile gelen Harry Rollins ve Kallie Shillaw, çarşıda gezerken bir köpeğe rastladı. Köpeği severken yaralı olduğunu fark eden Rollins ve Shillaw, çevre esnaftan destek istedi. Esnaf belediyeyi arayıp, hayvan ambulansı 'Haybulans' talep etti. Haybulansı beklerken köpeğe, şişe kapağıyla da su içiren turistler, veteriner geldiğinde de ayrılmayıp tedavi sürecini izledi. Veterinerin muayenesinde, kısırlaştırıldığı ve dikişlerinin iltihaplandığı belirlenen köpeğe iğne vurulup, ağrı kesici ve dezenfekte edici sprey sıkıldı. Hayvanları çok sevdiklerini belirten Rollins ve Shillaw, tedavisinin ardından bir süre daha köpeği sevip ardından uzaklaştı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNGİLİZ TURİSTLER, SEVERKEN YARALI OLDUĞUNU FARK ETTİKLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ETTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İNGİLİZ TURİSTLER, SEVERKEN YARALI OLDUĞUNU FARK ETTİKLERİ KÖPEĞİ TEDAVİ ETTİRDİ - Son Dakika
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