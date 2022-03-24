İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalar - Son Dakika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalar

24.03.2022 20:04
İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından açıklamalar

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları: "İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak""Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından yaptığı açıklamalardan satır başları:

"İngiltere, Ukrayna'nın silahlı kuvvetleri için 6 bin füze ve 25 milyon pound sağlayacak"

"Rusya halkına karşı değiliz, ama hepimizin hemfikir olduğu şey Vladimir Putin'in şu anda liderliğinde yapılanların bir felaket olduğudur. Ukrayna'nın işgali insanlık dışıdır" dedi.

NATO ve G7 liderleri olarak kendimizi Rus petrol ve gazından uzaklaştırmak, küresel enerji güvenliğini yeniden şekillendirmek için Rusya üzerindeki etkileri ağırlaştırmaya devam etme kararlılığımızda birleştik"

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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