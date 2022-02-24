İngiltere Başbakanı Johnson: "Rus ekonomisini sekteye uğratacağız""Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Başbakanı Johnson: "Rus ekonomisini sekteye uğratacağız""Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı"

24.02.2022 15:08

- İngiltere Başbakanı Johnson: "Rus ekonomisini sekteye uğratacağız" "Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız" dedi.

- İngiltere Başbakanı Johnson: "Rus ekonomisini sekteye uğratacağız"

"Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, "Müttefiklerimizle beraber Rus ekonomisini sekteye uğratacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun ardından acil durum komitesi ile toplantı gerçekleştirdi. Johnson, toplantının ardından ulusa seslendi. İngiliz Başbakan, "Uyarılar trajik bir şekilde doğru çıktı. Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" dedi. Johnson, "Ukrayna uzak bir ülke veya hakkında çok az şey bildiğimiz bir ülke değil, bu ülkede Ukraynalı dostlarımız var. Ukrayna, on yıllardır özgürlük ve demokrasi içinde yaşayan bir ülkedir ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına sahipler. Bu özgürlüğün yok olmasına izin veremeyiz, başka tarafa bakamayız" dedi.

Johnson, yaptığı açıklamada "Rus diktatörün Ukrayna'ya boyun eğdireceğine inanmıyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu yalnızca Ukrayna'ya değil, Avrupa'da ve dünyadaki demokrasiye bir saldırıdır. Ukrayna'nın bağımsızlığı için müttefiklerle birlikte çalışacağız" dedi.

İngiliz Başbakan, "Ukraynalılara söylüyorum, yanınızdayız, sizler ve aileniz için dua ediyoruz ve yanınızda olacağız" diyerek İngiltere'nin Ukrayna'ya olan desteğini yineledi.

"Yaptırımlar Rus ekonomisini sekteye uğratacak"

Johnson, "İngiltere, Avrupa'da Ukrayna'ya savunma silahlarını gönderen ilk ülke oldu. ve daha fazlasını yapacağız. Bugün müttefiklerimizle birlikte, Rus ekonomisini aksatmak için tasarlanmış büyük bir ekonomik yaptırım paketi üzerinde anlaşacağız" dedi.

Johnson ayrıca, "Batılı ülkeler olarak Rus petrol ve gazına olan bağımlılığı sona erdirmeliyiz. Misyonumuz açık, diplomatik, siyasi, ekonomik ve askeri olarak, Vladimir Putin'in bu barbarca girişimini başarısızlıkla sonuçlandıracağız" dedi.

Johnson, bugün yerel saatle 17: 00'da Avam Kamarası'nda Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları detaylandıracak.

İngiltere Başbakanı Johnson: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı
İngiltere Başbakanı Johnson: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı
İngiltere Başbakanı Johnson: Rus ekonomisini sekteye uğratacağız Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı

YORUMLAR
500
Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı! Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı! İki Rus yük gemisinin Azak Denizi'nde Ukrayna'nın saldırısına uğradığı öne sürüldü İki Rus yük gemisinin Azak Denizi'nde Ukrayna'nın saldırısına uğradığı öne sürüldü

Boris Johnson, Ukrayna, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson: 'Rus ekonomisini sekteye uğratacağız''Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı' - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:41 NATO Genel Sekreteri'ne "Putin'e karşı bir araya gelecek misiniz" diye soruldu! Stoltenberg'in yanıtı "ağır yaptırımlar" oldu!
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:13:07. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Başbakanı Johnson: "Rus ekonomisini sekteye uğratacağız""Putin, Avrupa'da bir savaş başlattı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement