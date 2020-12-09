Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinde bazı koşulları "kabul edilemez" olarak niteledi - Son Dakika

Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinde bazı koşulları "kabul edilemez" olarak niteledi

09.12.2020 16:23
Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinde bazı koşulları

Son dakika habere göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerindeki bazı koşulların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Brexit sonrası ticaret anlaşması müzakerelerindeki bazı koşulların "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Johnson, İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki Başbakana Sorular programında, muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AB ile ticaret anlaşması müzakerelerindeki koşulların bazılarını "kabul edilemez" bulduklarını belirten Johnson, İngiltere'nin kendi sularındaki balıkçılık alanlarında kontrolü sağlamasını engelleyecek bazı koşulların öne sürüldüğünü söyledi.

Johnson, ülkesinin "çok iyi" bir anlaşmayla AB'den ayrıldığını ve bununla "güçlü şekilde zenginleşeceklerini" dile getirdi.

Başbakan Johnson, "1 Ocak'tan itibaren ne olursa olsun, ülkemiz puana dayalı göçmenlik sistemiyle, düşük vergisiz limanlar kurarak, daha yüksek hayvancılık standartları getirerek, serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak parasını geri alabilecek" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Johnson, AB'yle ticaret anlaşması görüşmeleri kapsamında bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile bir araya gelecek.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşması müzakerelerinde bazı koşulları 'kabul edilemez' olarak niteledi - Son Dakika


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