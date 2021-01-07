Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson: "ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici" - Son Dakika

Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson: "ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici"

07.01.2021 01:18
Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson:

Son dakika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasına yönelik yaptığı açıklamada "utanç verici sahneler" ifadesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre Binası'nı basmasına yönelik yaptığı açıklamada "utanç verici sahneler" ifadesinde bulundu.

ABD Kongresinde Joe Biden'ın başkanlığının resmi olarak onaylanması sırasında Başkan Donald Trump'ın destekçileri Kongre Binası'nı basarak kargaşa çıkardı. Çıkan olaylardaki şiddet görüntüleri üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson ABD'de yaşanan olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "ABD Kongresinde utanç verisi sahneler. Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl, düzenli bir güç transferi olması artık hayati önem taşıyor" dedi. - MANCHESTER

Amerika Birleşik Devletleri, Boris Johnson, Donald Trump, Kongre, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson: 'ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici' - Son Dakika


Son Dakika

Trump destekçileri Kongre binasının yanına darağacı kurdu! Görenlerin tüyleri diken diken oldu Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Juventus'a evinde 3-1 mağlup olan Milan, bu sezon ilk kez yenildi NATO'dan ABD'deki olaylarla ilgili açıklama: Washington'daki görüntüler şoke edici Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'deki kaosa ilişkin açıklama: Endişeyle takip ediyoruz Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Babasını 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü, kıyafetini değiştirip polise teslim oldu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu
Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu Lille evinde Angers'e 2-1 mağlup oldu         
01:03
ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi ABD'de Ulusal Muhafızlar, Kongre binasına girdi         
00:46
ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün ABD Başkanı Trump'tan göstericilere bir çağrı daha: Evinize dönün         
00:37
ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı ABD'de kongre binasına girenlere 'vatansever' diyen Ivanka Trump, geri adım attı         
00:11
ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı ABD'de işler çığırından çıktı! Kongre binasında silahlar çekildi, kan aktı         
23:17
Bir süredir kayıp olarak aranan genç, vücudunun bir kısmı eksik halde bulundu Bir süredir kayıp olarak aranan genç, vücudunun bir kısmı eksik halde bulundu         
23:00
ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı ABD'de seçim kaosu! Trump destekçileri Kongre binasını bastı         
22:07
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 01:29:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson: "ABD Kongresinde yaşanan olaylar utanç verici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei