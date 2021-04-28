Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu - Son Dakika

Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu

28.04.2021 16:17
Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu, System.String[]

Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Seçim Komisyonu'nun Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanına yönelik soruşturma başlatmasıyla ilgili, herhangi bir yasayı çiğnemediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Seçim Komisyonu'nun Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanına yönelik soruşturma başlatmasıyla ilgili, herhangi bir yasayı çiğnemediğini söyledi.

Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumu'nda, Başbakanlık konutundaki dairesinin tadilatının finansmanını kimin sağladığı soruldu.

Masrafları kendisinin karşıladığını söyleyen Johnson, partisinden borç alıp almadığı yönündeki soruları yanıtlamayı ise reddetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Başbakan'a dairenin tadilatıyla ilgili herhangi bir kural veya yasanın çiğnendiğine inanıp inanmadığını sordu.

Soruyu, "Hayır" şeklinde cevaplandıran Johnson, "yerine getirmek zorunda olduğu gereksinimleri tam olarak karşıladığını" ifade etti.

Başbakan Johnson'a, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üçüncü kez karantinaya girmek yerine binlerce cesedin üst üste yığılmasını tercih edeceğini söyleyip söylemediği de soruldu.

Johnson, BBC, ITV ve Daily Mail'e konuşan kaynaklara rağmen böyle bir ifade kullanmadığı konusunda ısrar etti.

Soruşturma açıldı

Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın Muhafazakar Partiye yakın iş insanlarının bağışlarıyla Başbakanlık Konutu'ndaki dairesinin yenilenmesi için "yasa dışı" ve "gizli" bir plan hazırladığını iddia etmişti.

Cummings, bu durumu "etik dışı, aptalca, muhtemelen yasa dışı" şeklinde niteleyerek Johnson'ın siyasi bağışların şeffaf bir şekilde açıklanmasına ilişkin kuralları ihlal ettiğini aktarmıştı.

İddialar üzerine Başbakanlık, konutun finansmanı konusunda Johnson'ın "seçim kanununa uygun hareket ettiği" açıklamasında bulunmuştu.

Seçim Komisyonundan bugün yapılan açıklamada da Başbakanlık Ofisi 10 Numara'daki dairenin tadilatının finansmanına yönelik "bir suçun meydana gelmiş olabileceğinden şüphelenmek için makul gerekçeler bulunduğuna" dikkat çekilerek soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Ülkede her yıl başbakana konutundaki tadilat giderleri için 30 bin sterlin hibe edilmesine rağmen konuttaki son tadilatın verilen hibeyi aştığı ve yaklaşık 200 bin sterline mal olduğu iddia ediliyor.

Hükümet, Johnson'ın dairesindeki tadilat giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını ileri sürüyor.

Avam Kamarası, Boris Johnson, Başbakanlık, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor Şike ve yasa dışı bahis iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçiyor 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu 3 yaşındaki oğlundan 10 gündür haber alamayan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan'dan şikayetçi oldu Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Son Dakika! Bakan Koca, geçen hafta vaka sayısı en çok artan ve azalan 5 ili paylaştı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Virüsten kurtulduğuna sevinemedi! Ambulanstan inen yaşlı kadına yola savrulan araba çarptı Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Korona olan memurun gerekçesi yeterli görülmezse işlem başlatılacaktı! Bartın Valiliği tepki çeken kararı geri aldı Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak Tam kapanmada dikkat çeken 5 detay! Sitelerde bahçeye inmek bile yasak olacak
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta         
16:36
İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik İstanbul'dan tam kapanma kaçışı için dikkat çeken yorum: Ateşi Anadolu'ya gönderdik         
16:16
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir         
15:45
Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı Müge Anlı'da kan donduran iddia: 8 yıldır aranan kadın varile konulup Kızılırmak'a atıldı         
15:42
Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler Dereye düşen otomobilin üzerine çıkarak kurtarılmayı beklediler         
14:56
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tartışmalara noktayı koydu         
13:50
İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım İspanya'da eşini 46 kez bıçaklayan 96 yaşındaki zanlı: 61 yıllık sevgili eşimi hasta görmeye dayanamadım         
13:27
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor Yasmin Erbil ve basketbolcu Can Korkmaz aşk yaşıyor         
11:58
Kayınvalidesinin Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi         
11:27
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 767 lira olarak hesapladı         
11:25
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaparken şekilden şekle girdi         
10:58
Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler Utanmazlığın böylesi! Kimseye aldırış etmeden parkta ilişkiye girdiler         
10:46
Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor Şehirler arası yolcu otobüslerine yüzde 50 zam geliyor         
10:03
728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı 728 milyon dolar mutluluk getirmedi! Trendyol'un kurucusu çift, evliliklerini noktaladı         
10:01
İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı İsmail Balaban, annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkıldı! İkizi, olayın iç yüzünü anlattı         
09:14
Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2021 16:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İngiltere Başbakanı Johnson, Başbakanlık konutunun tadilatında yasaları çiğnemediğini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement