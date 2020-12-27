Son dakika: İngiltere Başbakanı Johnson'ın 8 aylık oğlunun çizdiği resim parkinson hastasına hediye edildi
27.12.2020 12:40
Son dakika haberleri... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson'un çizdiği ren geyiği resmi, Noel sebebiyle North Yorkshire'da huzur evinde bulunan 89 yaşındaki Parkinson hastasına gönderildi.
– İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson'un çizdiği ren geyiği resmi, Noel sebebiyle North Yorkshire'da huzur evinde bulunan 89 yaşındaki Parkinson hastasına gönderildi.
İngiltere'nin North Yorkshire kentinde bir huzur evinde yaşayan Parkinson hastası Betty Boyes'a Noel kutlaması, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 8 aylık oğlu Wilfred Johnson'dan geldi. Başbakan Johnson'un oğlu tarafından çizilen 'ren geyiği' resmi Noel hediyesi olarak Parkinson hastası Betty Boyes'a gönderildi. 8 aylık Wilfred Johnson'un resim yeteneğine dikkat çekilirken, uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan Betty Boyes aldığı hediye karşısında son derece mutlu olduğunu ifade ederek, "Boynuzların Wilfred'in elinden olduğunu söyleyebilirim. Ren geyiğinin suratını Boris mi yaptı sizce?" dedi.
- İngiltere
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