Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, tekrar ulusal karantina kararı almanın doğru olmadığını söyledi - Son Dakika

Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, tekrar ulusal karantina kararı almanın doğru olmadığını söyledi

12.10.2020 22:55
Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, tekrar ulusal karantina kararı almanın doğru olmadığını söyledi, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle tekrar ulusal karantina kararı alınmasının doğru olmadığını, açıkladıkları yeni önlemlerin "denge" paketi olarak görülebileceğini bildirdi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle tekrar ulusal karantina kararı alınmasının doğru olmadığını, açıkladıkları yeni önlemlerin "denge" paketi olarak görülebileceğini bildirdi.

Johnson, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki yeni kısıtlamalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 salgınının yaşlılar ve kronik hastalığı bulunanlar arasında tekrar yayıldığını ve bu nedenle son günlerde ölümlerin arttığını belirtti.

"Artan vakalar, bir yolcu jetindeki ön panel uyarıları gibi bize yanıp sönüyor, şimdi harekete geçmeliyiz." diyen Johnson, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere 3 ayrı "Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi" oluşturduklarını, bununla önlemleri bölgeden bölgeye standartlaştırmak, basitleştirmek ve gerekirse sertleştirmek istediklerini kaydetti.

Yeni bir ulusal karantinaya karşı olduğunu, ülkede hiçbir yerin süresiz olarak kapatılmayacağını dile getiren Johnson, vaka sayısında hızlı artış görülen "çok yüksek uyarı seviyesindeki" bölgelerin durumlarının da her dört haftada bir gözden geçirileceği bilgisini paylaştı.

Johnson, ülkenin kuzeyinde vaka sayılarındaki ciddi artışa dikkati çekerek, Liverpool şehrinin "çok yüksek uyarı seviyesinde" olduğunu, burada barların kapatılacağını duyurdu.

3 aşamalı yerel Kovid-19 uyarı seviyesi

Johnson, gün içerisinde Avam Kamarasında yaptığı konuşmada, yeni önlemler kapsamında yerel vaka oranlarına bağlı olarak İngiltere genelinde "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere üç "Yerel Kovid-19 Uyarı Seviyesi" oluşturduklarını duyurmuştu.

"Orta uyarı seviyesinin" ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "altı kişi kuralı" ile bar ve restoranların 22.00'den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirmişti.

Johnson, "yüksek uyarı seviyesinin" belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktarmıştı.

Johnson, Manchester ve Birmingham şehirlerinin yüksek uyarı seviyesinin olduğu bölgeler içerisine alındığını da paylaşmıştı.

"Çok yüksek uyarı seviyesinin" vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "dayanılmaz baskı" altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydeden Johnson, bu bölgelerde evde ve dışarıda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barların da kapalı olacağını açıklamıştı.

Boris Johnson, İngiltere, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! İngiltere Başbakanı Johnson, tekrar ulusal karantina kararı almanın doğru olmadığını söyledi - Son Dakika

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