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İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da

01.02.2022 20:27

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna-Rusya sınırındaki gergin durumu ele almak üzere ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna- Rusya sınırındaki gergin durumu ele almak üzere ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar ve Rusya ile yaşanan gerilimde Ukrayna'yı destekleyen Batılı ülkelerin liderleri Kiev yönetimine desteğini sürdürüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya sınırındaki gergin durumu görüşmek üzere akşam saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Johnson'ı Mariyinsky Sarayı'nın kapısında karşıladı. İki lider, birbirine sıcak yaklaşırken uzun uzun tokalaştı. İkili, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre Johnson-Zelenskiy görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürmesi planlanıyor. Liderler daha sonra gazetecilerin karşısına geçerek görüşmeyi değerlendirecek ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

ZELENSKİY, POLONYA BAŞBAKANI MORAWİECKİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, Johnson ile görüşmesinden önce Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yi kabul etti. Görüşmede, Ukrayna çevresindeki güvenlik durumu ve Ukrayna'nın savunmasını ve mali durumunu güçlendirmek için daha fazla iş birliğinin yolları ele alındı. Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'ya, Polonya hükümetine ve kişisel olarak Başbkaan Mateusz Morawiecki'ye mevcut zorluklar karşısında Ukrayna'ya savunma yardımları için teşekkür etti. Zelenskiy, "Bu desteği takdir ediyoruz ve bunu her zaman hatırlayacağız" diye konuştu.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da

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Boris Johnson, England, Ukrayna, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'da - Son Dakika


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