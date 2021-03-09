Son dakika! İngiltere'de 3 genç iş yerini yaktı

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de 3 genç iş yerini yaktıİngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Galler bölgesinde üç genç, çalıştıkları iş yerinde yangın çıkardı.

İngiltere'de 3 genç iş yerini yaktı İngiltere, (DHA) ? İngiltere'nin Galler bölgesinde üç genç, çalıştıkları iş yerinde yangın çıkardı. İngiltere'nin Galler bölgesindeki Swansea kentinde, 3 genç işyerinde yangın çıkardı. Yangının ardından patlama meydana geldi. Patlama anı kameraya yansıdı. Olay yerine gelen itfaiyeciler yangına müdahale ederek çevre evleri boşalttı. Çevredeki yerleşim yerlerine sıçrayan yangın havadan drone ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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