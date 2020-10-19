Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi - Son Dakika

Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

19.10.2020 09:14
Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi, System.String[]

Son dakika haber: Koronavirüs salgınının rekor artış yaşandığı İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

Koronavirüs salgınının rekor artış yaşandığı İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere'de yeni tedbiler hayata geçiyor. İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske giymeyen müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAKMağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi. Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk'tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.


Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi
Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi
Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi
Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi
Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

Koronavirüs, İngiltere, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İngiltere'de AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi - Son Dakika

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