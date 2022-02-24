İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

24.02.2022 23:14
İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasında Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, Avrupa ve ABD'den Ukrayna'ya destek mesajları gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başbakanlık Ofisi binasında Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı. Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna bayrağı renklerinin yansıtıldığı Başbakanlık Ofisi binasının fotoğrafının paylaşarak, İngilizce ve Ukraynaca olarak " Birleşik Krallık, özgürlüklerini ve demokrasilerini cesurca savunan Ukrayna ve halkının yanındadır" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Başbakan Boris Johnson ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna, on yıllardır özgürlük, demokrasi ve kendi kaderini seçme hakkının tadını çıkaran bir ülkedir. Biz ve dünya bu özgürlüğün yok edilmesine izin veremeyiz. Buna izin vermeyeceğiz ve kafamızı başka yöne çevirmeyeceğiz" dedi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor! Boris Johnson'dan Rusya'ya büyük yaptırım paketi geliyor! İngiltere'de Başbakanlık Ofisi, Ukrayna'ya destek için mavi ve sarı renkte ışıklarla aydınlatıldı İngiltere'de Başbakanlık Ofisi, Ukrayna'ya destek için mavi ve sarı renkte ışıklarla aydınlatıldı

Başbakanlık, Ukrayna, England, Rusya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:29 İstanbul'da korkunç olay! Boğazını keserek intihar etti, o anlar kameraya kaydedildi
23:28 TikTok videosu çekerken yere düşen makineli tüfek dehşet saçtı, kız çocuğu hayatını kaybetti
23:13 Avrupa Ligi'nde heyecanlı gece! Galatasaray'ın rakibi 4 takım netleşti
22:59 Son dakika: Rusya'ya ait askeri nakliye uçağı düştü, içindeki personelin tamamı hayatını kaybetti
22:47 Ünlü Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi!
22:32 Son Dakika: Biden'ın talimatı üzerine 7 bin ek askeri Avrupa'ya konuşlandıracak
22:20 Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!
22:17 Sarıgül top mermisiyle poz verdi, "Ukrayna halkının neler çektiğini anlıyorum" dedi
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 23:41:46. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Başbakanlık Ofisi binasına Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement