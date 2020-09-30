Son dakika... İngiltere'de etkinlik sektörü çalışanları protesto düzenledi - Son Dakika

Pandomim sanatçıları ve etkinlik sektörü çalışanlarından detaylar
Göstericilerin yürüyüşü
Gösteriden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarından olumsuz etkilenen pandomim sanatçıları ve etkinlik sektörü çalışanları İngiliz hükümetinden destek talebiyle gösteri düzenledi. Organizatörler hükümetin tiyatro çalışanları için hazırladığı izin programının uzatılması çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 16:54 - Kaynak: AA
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