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İngiltere'de istifalar 5'e yükseldi - Son Dakika

İngiltere'de istifalar 5'e yükseldi

04.02.2022 17:06
İngiltere'de istifalar 5'e yükseldi

İngiltere'de dün istifa ettiğini duyuran 4 kıdemli üyenin ardından bugün Başbakan Boris Johnson'ın Politika Danışmanı Elena Narozanski de görevinden istifa etti.

İngiltere'de dün istifa ettiğini duyuran 4 kıdemli üyenin ardından bugün Başbakan Boris Johnson'ın Politika Danışmanı Elena Narozanski de görevinden istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a istifa şoku devam ediyor. İngiltere'de korona virüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlenmesinin ardından artan tepkiler sonucu dün, İletişim Müdürü Jack Doyle, Politika şefi Munira Mirza, Personel Şefi Dan Rosenfield ve Johson'ın Baş Sekreteri Martin Reynolds'ın istifa etmesinin ardından Politika Danışmanı Elena Narozanski de istifa ettiğini açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Johnson'ın bugün düzenlenen bir toplantıda "Değişim iyidir" dediğini ve zor zamanlardan geçildiğini kabul ettiğini belirtti. Sözcü ayrıca Başbakan Johnson'ın, İngiltere Başkanlığında çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu ve çalışmaları nedeniyle ayrılanlar da dahil tüm ekibine teşekkür ettiğini açıkladı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere'de istifalar 5'e yükseldi - Son Dakika


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