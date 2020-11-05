Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! İngiltere'de koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başladı (2)

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Sokaklardaki insanlar Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı.

Gençlerin sokaklarda eğlenmeye devam etmesi Polisin uyarıları Sokaklardaki insanlar Röportajlar LONDRA - İngiltere'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan karantina kararıyla beraber Bar, restoran ve Temel ihtiyaç malzemeleri satmayan tüm işletmeler kapatıldı. Barların kapatılmasının ardından başkent Londra'nın eğlence mekanı Soho'da gençler sokaklarda eğlenmeye devam etti.

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