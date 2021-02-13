Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 aşısı ilk kez çocuklar ve gençlerde denenecek - Son Dakika

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik çalışmalarda ilk kez çocuklar ve gençlerde deneneceği bildirildi.

Oxford Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısının 6-17 yaş arasındakilerde güçlü bir bağışıklık tepkisi oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için 300 gönüllü üzerindeki klinik denemelerin bu ay başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, çocuklar üzerinde ilk kez yapılacak klinik çalışmaların başkent Londra, Southampton ve Bristol kentlerinde bulunan Oxford Üniversitesine ait merkezlerde sürdürüleceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxford Üniversitesi Aşı Çalışmaları Grubu Baş Araştırmacısı Andrew Pollard, çocukların çoğunun Kovid-19 salgınından etkilenmediğini ancak çocuklarda ve gençlerde aşıya bağışıklık yanıtı oluşturmanın önemli olduğunu aktardı.

Pollard, bu yeni denemelerin Kovid-19 virüsünün kontrolüne ilişkin anlayışı daha genç yaş gruplarına genişleteceğini ifade etti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), 30 Aralık'ta Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenli olduğunu açıklayarak, ülkede yaygın kullanımını onaylamış, aşının uygulanmasına 4 Ocak'ta başlanmıştı.

İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Komitesi, daha önce yayımladıkları "aşılamada öncelikliler listesi"nde, 16 yaşın altındakilere aşının yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.