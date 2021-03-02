Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti

02.03.2021 21:07
Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 343 artarak 123 bin 296'ya yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 343 artarak 123 bin 296'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 6 bin 391 Kovid-19 vakası tespit edildi, ülkedeki sayı 4 milyon 188 bin 400'e çıktı.

Son 24 saatte 343 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 123 bin 296'ya yükseldi. İngiltere, "Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 20 milyon 478 bin 619'a ulaştı, bunlardan 844 bin 98'ine ikinci doz aşı da uygulandı.

Ülkede 12 bin 748 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürüyor, bunlardan 1806'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'un daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan bir türünün etkisiyle İngiltere'de vakalar ve buna bağlı olarak ölümler artmıştı.

Ülkede en yüksek günlük vaka 81 bin 547 ile 29 Aralık'ta, en çok can kaybı da 1820 ile 20 Ocak'ta kaydedilmişti.

Ancak hem 5 Ocak'ta başlayan karantina hem de aşının etkisiyle son haftalarda günlük vakalar 10 binin altına ve can kayıpları da 500'ün altına gerilemişti.

England, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 343 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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